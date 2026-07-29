Los conceptos que Amorim está tratando de llevaral Milan representan una ruptura clara con respecto a lo propuesto la pasada temporada por Allegri y su cuerpo técnico. El bloque bajo será solo un lejano recuerdo, el objetivo es dominar el juego con una propuesta futbolística basada en la presión alta y en la recuperación del balón en campo rival. Se necesitan jugadores intensos y con una gran personalidad para saber leer las distintas fases de un partido. Jugadores al estilo de Pierre-Emile Hojbjerg por entendernos: el centrocampista danés, nacido en 1995, es una petición expresa del técnico portugués al equipo estratégico del mercado del Milan.