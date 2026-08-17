Moreira nació en Lieja, donde entonces su padre, el exinternacional de Guinea-Bisáu Almami Moreira, jugaba en el Standard de Lieja. Con la doble nacionalidad belga y portuguesa, aunque era seleccionable tanto por Guinea-Bisáu como por Alemania, ha decidido representar a la selección de Bélgica, después de haber jugado con Portugal Sub-21. Por parte de madre, es nieto de Helmut Graf, exfutbolista austríaco que militó en el club entre 1976 y 1982. Formado en las categorías inferiores del Standard de Lieja, militó en el Benfica y en el Chelsea, además de en el Lyon, antes de pasar al Estrasburgo, precisamente en sinergia con los Blues. Hace dos semanas, mientras estaba de vacaciones, se había entrenado con la camiseta del Milan, una pista de lo que luego sería su futuro.