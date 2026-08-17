Tercer fichaje para el Milan. El Milan ha cerrado con el Estrasburgo por Diego Moreira, extremo izquierdo de 22 años, internacionalbelga de la generación 2004 visto en el Mundial: está hecho en una operación de unos 50 millones de euros, con bonus y porcentaje sobre una futura reventa. Las pruebas médicas están programadas para mañana en Milán, para el segundo fichaje más caro de la historia del Milan, tras Goncalo Ramos.
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Milan, hecho lo de Diego Moreira: acuerdo con el Estrasburgo, los detalles
MENDES A LOS MANDOS
El carrilero zurdo, propiedad del Estrasburgo, pasa a reforzar la plantilla a disposición de Ruben Amorim: operación cerrada con su agente, Jorge Mendes, dirigiendo la maniobra. El extremo belga de 22 años quería fichar por el Milan pese al interés de grandes clubes de Inglaterra, Alemania e Italia: futbolista excepcionalmente versátil, Moreira puede jugar en ambas bandas como carrilero y es un refuerzo perfecto para el sistema de Amorim.
Cerrada por Cardinale
Elección del grupo de trabajo, gusta muchísimo a Amorim por sus características técnicas, convence a Bobby Gardiner y Tiago Estevao, los analistas de datos protagonistas de la nueva etapa, tiene la aprobación de Hendrik Almstadt, y sobre todo es una operación que Gerry Cardinale ha querido cerrar personalmente por un jugador joven, con talento, que puede crecer mucho y convertirse en protagonista.
DÓNDE JUGARÁ
Moreira será el carrilero izquierdo del centro del campo, en la posición de Estupinan, o bien uno de los dos jugadores por detrás de Gonçalo Ramos. En esa posición, digamos de segunda punta-mediapunta, pueden jugar Pulisic, Loftus-Cheek, Saelemaekers, Alphadjo Cissè, y, si hace falta, Rabiot. Talento, regate, creatividad y versatilidad: en su carrera ha jugado en todas partes por la izquierda y también por la derecha, donde con la zurda puede perfilarse hacia dentro y buscar la portería
QUIÉN ES MOREIRA Y ESA PISTA EN REDES SOCIALES
Moreira nació en Lieja, donde entonces su padre, el exinternacional de Guinea-Bisáu Almami Moreira, jugaba en el Standard de Lieja. Con la doble nacionalidad belga y portuguesa, aunque era seleccionable tanto por Guinea-Bisáu como por Alemania, ha decidido representar a la selección de Bélgica, después de haber jugado con Portugal Sub-21. Por parte de madre, es nieto de Helmut Graf, exfutbolista austríaco que militó en el club entre 1976 y 1982. Formado en las categorías inferiores del Standard de Lieja, militó en el Benfica y en el Chelsea, además de en el Lyon, antes de pasar al Estrasburgo, precisamente en sinergia con los Blues. Hace dos semanas, mientras estaba de vacaciones, se había entrenado con la camiseta del Milan, una pista de lo que luego sería su futuro.
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