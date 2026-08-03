Zlatan Ibrahimovic no estará presente en el funeral de Franco Baresi que se celebrará mañana, a las 11:00, en Sant’Ambrogio, salvo cambio de opinión de última hora. La ausencia de un mensaje suyo en las redes sociales para recordar al histórico capitán del Milan ha generado varias polémicas en las últimas horas y Milannews.it ha explicado el porqué de esta decisión, recordando que ya ocurrió lo mismo con motivo del fallecimiento tanto de Mino Raiola como de Silvio Berlusconi.





Se lee en Milannews.it: "Zlatan, tras la muerte por leucemia de su hermano mayor Sapko, ocurrida en 2014, emprendió un camino muy personal en lo que respecta al duelo. Yendo totalmente a contracorriente con el personaje público, el testimonial, el directivo, está la persona Ibra y su forma de afrontar estas situaciones. Estamos absolutamente de acuerdo en que por Franco Baresi, por lo que representa para el Milan, Zlatan probablemente debería/habría podido hacer una excepción, pero con toda probabilidad no lo hará.

En la basílica de Sant’Ambrogio, la misma en la que fue homenajeado uno de los grandes capitanes de la historia del Milan, es decir, Cesare Maldini, estarán presentes muchos excompañeros y amigos del Kaiser Franz, el club con sus empleados y el propietario Gerry Cardinale pero también las instituciones de la ciudad de Milán, encabezadas por el alcalde Giuseppe Sala".