Milan, habla Maignan: «Fue un gesto no intencionado, estoy acostumbrado a ciertas interpretaciones de los medios... El club, el cuerpo técnico y mis compañeros saben qué clase de persona y de capitán soy»

Mike Maignan fue protagonista inevitable de la decepcionantísima derrota por 3-0 que sufrió el AC Milan ante el Bournemouth en la Europa League. El portero y capitán del AC Milan fue expulsado con roja directa por empujar al rival Tyler Adams con las manos en la cara en una jugada tras un córner, durante la primera parte y cuando los ingleses ya ganaban 1-0.

Tras el partido no compareció ante los medios para hablar y varios medios informaron de que se marchó antes de tiempo del estadio, visiblemente con el rostro sombrío. El portero rompió hoy su silencio con una historia de Instagram en la que explicó su postura y se defendió de los ataques mediáticos.



