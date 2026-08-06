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AC Milan v FC Internazionale - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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Milan, habla el agente de Jashari: «Tiene las cualidades para jugar en este tipo de equipo, no he hablado del mercado»

AC Milán

El agente de Jashari ha descartado una posible salida del centrocampista suizo en las próximas semanas del mercado de verano

Francesco Romano, uno de los agentes de Ardon Jashari, habló en Sky sobre el centrocampista suizo: "La temporada pasada no tuvo suerte porque llegó en agosto, no antes de la pretemporada, luego sufrió una lesión que le hizo perderse dos meses. Ahora acaba de llegar después del Mundial, está allí (en Australia, ndr) desde hace 2 días..."

  • ENTRE AMORIM Y EL MERCADO DE FICHAJES

    ¿Cómo se encontrará en el nuevo sistema de juego de Amorim? En el Club Brugge ha jugado en un centro del campo de dos, tiene las cualidades para jugar en este tipo de Milan y también con otros sistemas, no creo que tenga problemas". Por último, esquivó una posible salida de Jashari: "No he hablado de mercado".

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