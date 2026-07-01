El Milan aguarda con expectación el desenlace sobre el futuro de Mattia Liberali. Según milannews.it, en las últimas horas se ha celebrado una videollamada entre el presidente del Milan, Gerry Cardinale; el centrocampista, propiedad del Catanzaro; y su agente, AlessandroLucci, para analizar la situación. El nuevo entrenador, Rubén Amorim, insiste en recuperar al jugador de 2007 en Milanello.
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Milán: ha terminado la reunión entre Cardinale y los Liberales; en las próximas horas habrá contacto con el Como. ¿Qué puede pasar?
CARDINALE ENTRA EN CAMPO
Cardinale ha asumido personalmente la negociación, con la ventaja de que el Milan solo pagaría la mitad de la cláusula de 6 millones de Liberali. Por ello, podría cerrar la operación por solo 3 millones. Además, el club rossonero negocia estos días con la directiva calabrés el fichaje de dos jóvenes de Milan Futuro: Mattia Cappelletti (2007) y Jacopo Sardo (2006).
AHORA LE TOCA EL TURNO AL COMO
Según milannews.it, la reunión de hoy ya ha terminado. En las próximas horas, Mattia Liberali y su entorno hablarán de nuevo con el Como, que en las últimas semanas había tomado ventaja sobre el Sassuolo —otro equipo interesado, dirigido por Alberto Aquilani, quien ya lo había aprovechado en Catanzaro— y con el que ya tenía un acuerdo preliminar. Al saber que el Milan reentraba en la puja, el club lombardo avisó que no entrará en subastas y aguarda una respuesta positiva de Liberali a corto plazo.