Milán: ha terminado la reunión entre Cardinale y los Liberales; en las próximas horas habrá contacto con el Como. ¿Qué puede pasar?

Según milannews.it, la reunión de hoy ya ha terminado. En las próximas horas, Mattia Liberali y su entorno hablarán de nuevo con el Como, que en las últimas semanas había tomado ventaja sobre el Sassuolo —otro equipo interesado, dirigido por Alberto Aquilani, quien ya lo había aprovechado en Catanzaro— y con el que ya tenía un acuerdo preliminar. Al saber que el Milan reentraba en la puja, el club lombardo avisó que no entrará en subastas y aguarda una respuesta positiva de Liberali a corto plazo.