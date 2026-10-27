Amorim está totalmente inmerso en esta aventura en el AC Milan, no deja nada al azar y ha pedido a sus jugadores que salgan de sus zonas de confort. A todos, sin excepción. Desde el más veterano hasta el más joven, todos están llamados a cambiar algo para que cada integrante de la plantilla tenga un número de minutos que le deje satisfecho. La idea más atractiva, o una de las más atractivas, sigue siendo la de situar a Bartesaghi más adelantado por la izquierda: verlo correr y galopar sin descanso en Udine, creando una ocasión tras otra, dejó una pista interesante. Bartrsaghi tiene una excelente frecuencia de zancada, buen pie para centrar y una gran resistencia: todas ellas características útiles para jugar unos metros más adelantado. La prueba podría llegar ya el miércoles, cuando un Bolonia necesitado de puntos visite San Siro.