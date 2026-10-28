Durante la entrevista concedida a Canal 11 en el programa «Soltinho pelo mundo» el delantero del Milan, Gonçalo Ramos, relató el camino que, durante los últimos 6 meses, lo llevó a despedirse del Paris Saint Germain y a unirse este verano al Milan.
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Milan, Goncalo Ramos: «Quería salir del PSG en enero. Campos me aseguró mi traspaso en verano»
QUERÍA IRME DEL PSG EN ENERO DE 2026
«Quería irme del PSG, pero en enero siempre es más complicado. No era la mejor opción, aunque quería marcharme en enero. Ahora lo entiendo mejor. El PSG dijo que no de inmediato; habrían tenido que buscar a otro jugador».
CAMPOS ME ASEGURÓ QUE ME TRASPASARÍAN EN VERANO
«Entonces Luis Campos me aseguró que me dejaría marchar este verano. Fue difícil para mí dejar el PSG, porque el grupo era realmente fantástico. Estaban los tres portugueses con los que pasaba todo mi tiempo»
ME PEDÍAN QUE ME QUEDARA
«Sabían que quería marcharme y, en broma, me decían que me quedara aunque solo fuera por el ambiente. Hemos vivido muchísimos momentos realmente excepcionales en esta vida que es la nuestra»
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