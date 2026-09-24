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CM Grafica Goncalo Ramos Milan nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere
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Milan, Gonçalo Ramos: «Me gustaría vivir mucho tiempo en Milán. Mi padre jugaba, me ayuda también hoy»

AC Milán
G. Ramos
R. Amorim

El inicio de la aventura de Goncalo Ramos con el Milan no ha sido sencillo, ni por la presión ni en términos goleadores, pero la victoria contra el Lecce ha ahuyentado los malos pensamientos y las nubes de Milanello, devolviendo a los jugadores y a Ruben Amorim una serenidad reencontrada.


Entrevistado por los canales oficiales del Milan, el delantero portugués habló de su aventura en el Milan, de su adaptación a Italia y a Milán, de su relación con Amorim y también desveló muchos detalles de su vida privada.


  • LOS AFICIONADOS

    «¿El cariño de los aficionados? Fue muy bonito. Me encontré con los aficionados por primera vez en Yakarta, donde tenemos muchos seguidores. Fue increíble, porque estábamos muy lejos de casa, pero podíamos sentir claramente su apoyo. Te das cuenta de lo enorme que es el Milan como club y como afición. Nuestros aficionados nos dan fuerza y apoyo en cada partido. Me gusta sentir ese calor durante el partido. A veces puede parecer una pequeña ayuda, pero en los momentos importantes es fundamental».

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  • La familia y el plato preferido

    «Cada año paso al menos una semana en el Algarve con mi familia, porque es especial. Hay muchísimos turistas y hay un poco de todo: buen clima, buena comida, hay tranquilidad si consigues encontrar los lugares adecuados. Para mí es Olhão, con el litoral que bordea la ciudad… Se llama Rio Formosa, es uno de los lugares más bonitos del Algarve.

    Plato favorito En portugués se dice “choco”, sepia. La cocinas en la sartén y luego la comes con patatas con salsa por encima. Es mi plato favorito».

  • LOS INICIOS Y LA AYUDA DE SU PADRE FUTBOLISTA

    «Juego al fútbol desde siempre, no sé exactamente desde cuándo. Mi primer equipo fue el Olhanense, a los 4 años. Empecé a jugar con niños mayores que yo, ellos tenían 5 o 6 años. Yo era el más pequeño porque en ese momento no había un equipo para mi edad, pero yo quería jugar. Ese es mi primer recuerdo.

    Paso mucho tiempo con mi abuelo. No sé mucho de su carrera como futbolista, sé más de la de mi padre porque me han hablado de ella. Incluso ahora me ayuda cada semana, en cada partido. Siempre es el primero en ayudarme en cualquier momento. Él jugaba, así que sabe mejor que otras personas lo que significa jugar y hacer determinadas cosas en el campo. También es el primero en decirme la verdad y en exigirme más. Si, por ejemplo, marco 5 goles en un partido, pero luego fallo uno, lo primero que me dice es: «Podías haberlo hecho mejor en esa ocasión». Siempre es directo conmigo y me empuja constantemente a mejorar y a subir de nivel. Mi madre, en cambio, es mucho más habladora que mi padre. Mi padre es más reservado, más tranquilo. Y mi madre levanta la voz porque no consigue gestionar el estrés».

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  • Milán y el italiano

    «Sé decir cosas sencillas como “hola”, “mañana”, “fútbol”, “delantero”. Entiendo casi todo. ¿Milán? Yo prefiero la vida de ciudad. También cuando estaba en París habíamos elegido vivir cerca del centro. Creo que es mejor, porque cuando no entrenamos tengo algo que hacer, si quiero. También es más seguro para mi familia.

    He vivido en dos ciudades maravillosas, pero me encantaría vivir aquí porque hay algunas similitudes con Portugal. Además es una ciudad maravillosa, más tranquila que París y para mí es mejor porque no me gusta el caos».

  • AFICIÓN

    «¿Otras pasiones? La NBA. Me encanta jugar al baloncesto, es mi deporte preferido. Me gusta ver la NBA y ahora Philadelphia... Ahora tienen a LeBron James, es el nuevo equipo de LeBron. También me gustan otros deportes como la Fórmula 1. Mi piloto preferido es Hamilton y mi escudería favorita es Ferrari. Luego me gusta ir al cine, pero las palomitas tienen que estar buenas. En cuanto a series, me gustan Peaky Blinders. ¿Películas? El planeta de los simios».

  • AMORIM

    «Recuerdo cuando estaba en el Benfica y empatamos 2-2 contra el Sporting, y marqué dos goles contra el míster Amorim. Estaba muy feliz. No hablo de ello con él, solo con los miembros del cuerpo técnico Carlos y Vital. Entonces él ya me conocía porque estábamos en pleno campeonato y ya había jugado muchos partidos con el Benfica. Esto le ayudó a conocerme mejor».

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