Traducido por
Milán, Giménez sorprende: se encamina hacia la convocatoria contra la Lazio
BUEN ESTADO
Se necesita tiempo para volver al 100 % de la forma física, pero la base de partida es excelente, sin duda superior a lo esperado. Santiago Giménez dio señales importantes en la sesión de ayer, trabajando bien y con intensidad. La motivación puede marcar la diferencia y, para el exjugador del Feyenoord, es alta por dos razones: ir al Mundial con México y ganarse la confirmación para la próxima temporada con el Rossonero. Para Santi ha llegado el momento de la revancha, de demostrar todo su valor.
CONVOCADO CON LA LAZIO
El domingo por la noche, el Milan se enfrentará al Lazio en el Olimpico en un partido fundamental para alimentar las esperanzas de lo que sería una sensacional remontada en la lucha por el Scudetto frente a un Inter que cuenta con una ventaja considerable de 7 puntos. Lo hará sin Rabiot, sancionado por el juez deportivo tras la tarjeta amarilla recibida en el derbi, pero con Giménez: el internacional mexicano, salvo sorpresas, será convocado para el partido contra los chicos del entrenador Sarri.