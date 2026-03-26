Milán, Giménez se desahoga: «Era titular, dudaba entre dejarlo o seguir. Tomé medicamentos para poder jugar; llegó un momento en que ya no podía correr»

Una larga lesión, una decisión difícil y un periodo de recuperación que acaba de terminar y que le ha llevado a volver al campo durante el último partido de liga, en los últimos minutos del encuentro de la Serie A contra el Torino.

Santiago Giménez, delantero mexicano número 7 del Milan, en una entrevista concedida a TUDN, ha contado el proceso que le llevó a la decisión definitiva de operarse del tobillo, describiendo todo su estado de ánimo y las sensaciones que experimentó durante ese largo periodo alejado de los terrenos de juego.

A continuación, todas sus declaraciones.