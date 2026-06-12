Goal.com
En directoEntradas

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
CM Gimenez Milan 16 9Getty Images

Traducido por

Milán, Giménez, en el punto de mira del Tottenham: qué se sabe sobre el futuro del delantero mexicano

S. Gimenez
Fichajes

Milán: el futuro de Santi Giménez acapara la atención: la Lazio se ha interesado por él y se le ha propuesto al Tottenham

Santiago Giménez tiene un futuro por definir. El delantero mexicano viene de su peor temporada, con cero goles. El Milan lo ha puesto en el mercado y la confianza en el exjugador del Feyenoord está en mínimos. Aun así, él cree que puede triunfar con la camiseta rossonera.

  • OFERTA AL TOTTENHAM

    El jugador se muestra confiado en el Milan, pero su entorno busca alternativas. La Lazio está interesada, pero solo bajo ciertas condiciones; hoy es una opción real aunque complicada. En las últimas horas se le ha ofrecido al Tottenham de De Zerbi. Curiosidad: el Bebote casi fichó por el club londinense en el último mercado.

    • Anuncios