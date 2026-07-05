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Grafica Calciomercato Gila Milan 2025 16.9Calciomercato/Getty Images

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Milan-Gila, ya está: el acuerdo se cerrará a principios de semana, las cifras

AC Milán
Fichajes

El Milan acelera las negociaciones y busca cerrar el acuerdo con la Lazio por 30 millones.

Mario Gila será pronto el nuevo defensa del Milan: el club rossonero ha dado un giro decisivo a las negociaciones y pretende cerrar el acuerdo con la Lazio entre el lunes y el martes por 30 millones de euros.

  • SEGUNDO GOLPE

    Segundo fichaje del mercado de verano para los rossoneri: tras incorporar al equipo de Rubén Amorim —que mañana llegará a Milán— al nuevo ‘9’, Gonçalo Ramos, el Diavolo se dispone a cerrar también la llegada del defensa español dela Lazio, operación que se ha acelerado y que se espera cerrar a principios de semana.




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  • 30 MILLONES PARA LA LAZIO

    El Milan acordó con el jugador un contratode cinco años a 5 millones de euros. Superó a Nápoles y Atalanta, y ahora ofrecerá 30 millones de euros (25 fijos más 5 en bonificaciones) a los biancocelesti; el 50 % de ese monto irá al Real Madrid como porcentaje de reventa.



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