Milan, Gila vuelve a Milán para recuperarse de la lesión: con él, Kostic por decisión técnica

Mario Gila vuelve a Milán y no seguirá al equipo a Yakarta. La Gazzetta dello Sport informa de que el problema en el muslo, sufrido contra el Celtic el 25 de julio, aún no está superado y, por tanto, no habría saltado al campo el sábado 8 contra el Celtic. La versión online de la Gazzetta informa de que se espera que el defensa español vuelva a entrenarse con el grupo la próxima semana: si fuera así, entonces habría estado de baja más de dos semanas, con el Milan, que anteriormente había comunicado que las pruebas no habían detectado ninguna lesión.