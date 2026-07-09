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Milán, Gila se despide de la Lazio: «Me voy en los próximos días». Amorim le espera el lunes para la concentración del Rossonero

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Fichajes

Milán confirma el segundo fichaje: Gila se someterá pronto a las pruebas médicas con el club rossonero.

Mario Gila, nuevo jugador del Milan. El defensa español lo ha confirmado esta mañana en Formello: «Me voy en los próximos días». Fotos, autógrafos y saludos a los aficionados. 

  • VISITAS MÉDICAS DURANTE EL FIN DE SEMANA

    Mario Gila viajará mañana a Milán para someterse a los reconocimientos médicos en la clínica La Madonnina y cerrar su fichaje por el Milan. El club rossonero está ultimando la documentación con la Lazio; solo quedan detalles finales.

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  • LOS DETALLES DEL NEGOCIO

    El Milan y la Lazio acordaron un traspaso de 27 millones fijos más 3 en variables. Las negociaciones duraron menos de una semana gracias al agente de Gila, Alejandro Camano, y a la firme decisión de Cardinale. La Lazio ingresará 15 millones, y el resto irá al Real Madrid, que posee el 50 % de una futura reventa.

    Gila firmará un contrato de 5 millones de euros netos por temporada hasta 2031.

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