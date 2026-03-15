Milán, Gila en el punto de mira: objetivo para la defensa, toda la verdad sobre el fichaje con la Lazio

El Lazio-Milan no será un partido como cualquier otro.

Especialmente para el equipo rossonero dirigido por Massimiliano Allegri, hay mucho más en juego de lo que se esperaba: la victoria del Nápoles sobre el Lecce ha situado al equipo de Conte a un punto de los milaneses, y el empate del Inter en casa ante el Atalanta ha dado al club de la Via Aldo Rossi la posibilidad de reabrir virtualmente la lucha por el título y situarse a cinco puntos de los nerazzurri de Chivu.

Pero, además de esta oportunidad para los jugadores sobre el terreno de juego y para el cuerpo técnico, para el equipo de fichajes y la directiva, el partido en el Olimpico será una buena ocasión para volver a observar de cerca a Mario Gila, objetivo para la defensa del futuro del Milan.