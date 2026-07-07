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Milán, Gila cuesta lo mismo que Tomori: el impacto en el presupuesto

AC Milán
Fichajes

Mario Gila al Milan, ya está. Se ha llegado a un acuerdo con la Lazio. Este es el impacto en el presupuesto del nuevo fichaje del verano de los rossoneri

Mario Gila ya es del Milan. Acuerdo con la Lazio por 27 millones más 3 en bonificaciones. RubenAmorim, que ya contó con GonçaloRamos, suma así otro fichaje pedido. Aunque aún no hay cifras oficiales —se esperan con la publicación del balance recién abierto—, Milannews.it calcula el impacto de la operación en los gastos del Rossonero con los números que circulan.

  • GILA EN EL MILÁN: EL IMPACTO EN EL BALANCE

    Cardinale ha acordado con Lotito pagar al Real Madrid el 50 % del traspaso: unos 27 millones más 3 en variables. El jugador, que aún se beneficia del decreto de crecimiento, firmará por cinco años a cambio de 4,5 millones netos más 1 de bonificación. Según Milannews.it, el Milan pagará unos 11,8 millones anuales entre amortización y salario bruto.


    Gila: 5,4 M de amortización + 6,4 M de salario bruto = 11,8 M anuales.

    Curiosamente, es la misma cifra que el coste anual de Tomori, cuyo contrato vence en 2027 y podría salir este verano.

    Tomori: (amortización 7,3 millones - salario bruto 4,5 millones) 11,8 millones al año

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