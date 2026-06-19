Gerry Cardinale, jefe de RedBird —el fondo que dirige el Milan—, viajó ayer a Roma por asuntos de negocios y personales. Se desconoce el motivo oficial de la visita, aunque se rumorea que podría haber acudido al Vaticano para reunirse con el papa León XIV.
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Milán, Gerry Cardinale está en Roma: ¿se reunirá con el papa León XIV?
POSIBLE REUNIÓN CON KIROVSKI Y GARDINER
El aficionado que le hizo la foto menciona una llamada «muy agitada». Se especula que Cardinale se reunió en Roma con Kirovski y Gardiner, actuales responsables deportivos, hasta que se designe al nuevo director. Kirovski, hombre de confianza de Ibrahimovic, lidera Milan Futuro, y Gardiner, nacido en 1994, analista del club, asumirá este año la jefatura de ojeadores.
NUBES SOBRE EL FUTURO
Son días decisivos para el Milan: las negativas de Markus Krosche y Timmo Hardung, que no serán responsable de fútbol y director deportivo, respectivamente, han complicado la gestión de Cardinale. Según fuentes bien informadas, el club rossonero sigue negociando con el Eintracht, pero también evalúa un plan B. Para el cargo de director deportivo suena con fuerza Devin Ozek, ex del Bayer Leverkusen y del Fenerbaçe, aunque necesitaría un directivo de mayor rango para gestionar el área deportiva. A menos de 20 días del inicio de la pretemporada, el Milan sigue en el aire y la campaña se anuncia complicada.