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Stadio Milan GFX
Emanuele Tramacere
Traducido por

Milan, Gerry Cardinale: «Construiré un pabellón de 20.000 plazas en San Donato; quiero un equipo en NBA Europe»

AC Milán

El proyecto del número uno del fondo RedBird para entrar en el mundo del baloncesto de la NBA, que está a punto de arrancar en Europa.

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No solo habló del derbi, de lo que sucede sobre el césped, de las decisiones de fichajes y de la confirmación de Ruben Amorim en la larga entrevista que el propietario del Milan, Gerry Cardinale, concedió a Repubblica. El máximo responsable del fondo RedBird Capitals, que controla el club y es propietario del Milan, también abordó la cuestión de las instalaciones y el desarrollo, y comunicó un detalle importante sobre el futuro de la zona adquirida en San Donato.

Tras la presentación ayer del nuevo Generali Stadium, el directivo estadounidense explicó el proyecto de la Arena que se levantará en esos terrenos y que apunta a una entrada en NBA Europe.

  • El nuevo Generali Stadium

    Ayer se presentó el nuevo estadio.

    «Una declaración al mundo: estamos haciendo todo lo posible para volver. Cuando hayamos terminado, me gustaría reunir al grupo de profesionales que está trabajando en ello, crear una empresa y ponerla a disposición de la Serie A para ayudar a los demás clubes a construir o renovar sus instalaciones. Hay que mejorar el producto. Cuando hablo con los distribuidores de televisión estadounidenses, me dicen que solo quieren la Premier y la Champions. Eso es un problema»

  • La Serie A es como Hollywood antes de Netflix: ha sido arrollada

    Es crítico con la Serie A.

    «La Serie A es como Hollywood antes de Netflix. Disney, Paramount y Warner Bros estaban convencidas de su superioridad. Luego llegó Netflix y las arrolló. El fútbol italiano debe entender por qué ya no es la Premier. Sin cambios, no se vuelve a ganar».

  • Compro una casa en Milán

    Ya pasa mucho tiempo en Milán: ¿se ha adaptado?

    «Estoy pensando en comprar una casa aquí. Me gustaría disfrutar de la ciudad, pasear por Montenapoleone».

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  • FUTURO DE LA ZONA DE SAN DONATO

    ¿Qué harán con San Donato?

    "Tenemos todo preparado para iniciar las obras de un pabellón de 20.000 localidades para NBA Europe. Queremos estar presentes con una franquicia en Milán. También tengo ambiciones en el tenis".

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