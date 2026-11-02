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Milan: Gardiner mira a Bélgica para reforzar la defensa. ¿Quién es Massiré Sylla, del Union Saint-Gilloise, el último objetivo para Amorim?

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AC Milan: surge un nuevo nombre para reforzar la defensa de Amorim. ¿Quién es Sylla?

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El Milan está centrado en sus próximos compromisos de liga y en Europa ante el Genoa y el Ferencavaros, pero el mercado de fichajes de enero será una ventana clave que permitirá a la directiva intervenir para abordar las carencias que han salido a la luz en las últimas semanas:.

 El nombre de Gonçalo Inácio sigue siendo uno de los más valorados, sobre todo por Ruben Amorim, pero el club también trabaja en perfiles más jóvenes con las ideas de Gardiner y de todo el departamento de scouting, especialmente en la búsqueda en el norte de Europa.

  • Ojos puestos en Sylla

    Según informa Matteo Moretto, el Milan estaría siguiendo a Massiré Sylla, defensa senegalés al que en su país ya comparan con un referente como Kalidou Koulibaly, exjugador del Napoli. Juega en el potente Union Saint Gilloise desde el pasado enero, cuando llegó procedente del Lyn noruego por 1,5 millones de euros, y firmó un contrato hasta 2030.

  • LAS CARACTERÍSTICAS

    Sylla nació en Senegal el 7 de enero de 2005 y lleva tres años jugando en Europa: primero en el Pau francés, después en el Lyn noruego y, finalmente, en el Union Saint Gilloise, con el que dio el salto a la Jupiler League. Esta temporada ha disputado 9 partidos de liga y ha marcado un gol. Es un defensa diestro de gran fortaleza física que mide 196 cm. También puede jugar como mediocentro por delante de la defensa, posición que ocupó en Senegal cuando era muy joven en la Academia  Diambars Fc. Según Transfermarkt, su valor de mercado es de unos 5 millones de euros.

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