Hardung es bastante joven para el cargo: tiene 36 años y cumplirá 37 en noviembre. Pero lleva ya bastante tiempo en el fútbol de alto nivel.

Entre 2015 y 2019, Hardung trabajó en el Hoffenheim, equipo que todavía milita en la Bundesliga: allí ejerció como director de equipo tras comenzar como coordinador de desarrollo de talentos.

La primera oportunidad a alto nivel la tuvo el actual director deportivo del Eintracht de Fráncfort en el Leipzig, en 2019. Fue el año en que Krosche llegó también al club gestionado por Red Bull. Permaneció en Leipzig durante dos temporadas como responsable del área de jugadores profesionales.

Al llegar a Fráncfort en 2021, al mismo tiempo que Krosche, asumió inicialmente esa misma función. En 2023 fue ascendido a director deportivo y pasó a trabajar en estrecho contacto con su mentor.