Si no fuera por el duro tropiezo en casa ante el Bolonia de hace dos semanas, la trayectoria liguera del Milan de Amorim podría considerarse excelente. El ambicioso proyecto del técnico portugués y de Gerry Cardinale va tomando forma: los fichajes de verano han elevado el nivel, al menos en el once titular. Pero, como suele recordar el máximo responsable de Red Bird, la obra debe completarse con el tiempo, con objetivos claros y etapas fijadas de antemano. El primero es reforzar la estructura directiva, que en este momento cuenta con la capacidad de Gardiner, Estevao, Lomonte y Almstadt.
Milan, gana fuerza la candidatura de Hardung como nuevo director deportivo: no seguirá en el Eintracht de Fráncfort y Krosche presiona para llevárselo con él al Milan
Krosche, nuevo director de fútbol desde el 1 de enero
El acuerdo sobre los aspectos económicos y del proyecto se alcanzó hace unos veinte días. Ahora solo queda esperar a que se completen todos los trámites burocráticos. Krosche estrechó la mano de Cardinale y muy pronto estará al frente del área deportiva. ¿Cuándo? Los contratos se firmarán en los próximos días, pero el directivo alemán de 46 años no comenzará a ejercer ni será presentado oficialmente hasta el 1 de enero. Y espera que en esa ocasión lo acompañe su mano derecha, Timmo Hardung.
QUIÉN ES HARDUNG
Hardung es bastante joven para el cargo: tiene 36 años y cumplirá 37 en noviembre. Pero lleva ya bastante tiempo en el fútbol de alto nivel.
Entre 2015 y 2019, Hardung trabajó en el Hoffenheim, equipo que todavía milita en la Bundesliga: allí ejerció como director de equipo tras comenzar como coordinador de desarrollo de talentos.
La primera oportunidad a alto nivel la tuvo el actual director deportivo del Eintracht de Fráncfort en el Leipzig, en 2019. Fue el año en que Krosche llegó también al club gestionado por Red Bull. Permaneció en Leipzig durante dos temporadas como responsable del área de jugadores profesionales.
Al llegar a Fráncfort en 2021, al mismo tiempo que Krosche, asumió inicialmente esa misma función. En 2023 fue ascendido a director deportivo y pasó a trabajar en estrecho contacto con su mentor.
CUOTAS EN RÁPIDO ASCENSO
Según informa la redacción alemana de Sky, Hardung no seguirá en el Eintracht de Fráncfort pese a la reciente confirmación difundida a través de los canales oficiales del club. El joven directivo alemán quiere seguir a Krosche al AC Milan y esa posibilidad se describe como muy concreta. En los próximos días está previsto un contacto entre el club de la calle Aldo Rossi y Hardung para intentar llegar a un acuerdo. Con el visto bueno de Krosche.
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