Matteo Gabbia, defensa del Milan, ha hablado con Sky Sport sobre su recuperación, la situación actual del Milan y las posibilidades de ganar el título. Pero no solo eso. La temporada rossonera aún no ha terminado, todo puede pasar, gracias a Massimiliano Allegri: «Tenemos suerte de contar con un entrenador y un cuerpo técnico con gran experiencia y carisma. Nos ha hecho mejorar a todos. Su gestión del grupo es extraordinaria y, también desde el punto de vista técnico-táctico, nos da nuevas indicaciones, a las que yo personalmente no estaba acostumbrado. También me ha impresionado mucho su gestión de los entrenamientos y de los momentos del partido: a menudo nos dice cosas antes de los partidos que luego se cumplen realmente en el campo. Esto da una idea de su nivel. El mérito de nuestra trayectoria es de todo el cuerpo técnico y también de nosotros, los jugadores».
Milán, Gabbia: «¿Pelea entre Leao y Pulisic? Se han publicado cosas que no son ciertas; todos estamos del mismo lado y trabajamos por el mismo objetivo»
«LITE» PULISIC-LEAO
«En realidad, no ha pasado nada grave entre Leao y Pulisic. Son dos chicos que siempre intentan darlo todo por el equipo. Somos un grupo unido y lo demostramos cada día en Milanello. Son rumores que no reflejan la realidad: aquí todos estamos del mismo lado y trabajamos por el mismo objetivo».
RECUPERACIÓN DE LA LESIÓN
«Sin duda me encuentro un poco mejor. Ha sido un periodo intenso: algunas cosas han mejorado, pero también he notado nuevos dolores. Estamos trabajando mucho y haciendo todo lo posible: el objetivo es volver lo antes posible, pero sobre todo en las mejores condiciones tanto para mí como para el equipo».
OPORTUNIDADES DE GANAR EL CAMPEONATO
«Debemos mantener la calma. Quedan ocho partidos y solo debemos pensar en darlo todo, trabajando con dedicación y ambición. Al final de la temporada veremos qué habremos logrado y hasta dónde habremos llegado. Lo que venga será lo que nos hayamos ganado y, sin duda, no tendremos nada que lamentar. Lo importante es seguir dando lo mejor de nosotros mismos, como siempre hemos hecho».
DESAFÍO AL NÁPOLES
«El Nápoles es un equipo muy fuerte, ya lo ha demostrado. Sin embargo, nosotros solo debemos pensar en nosotros mismos, con las ganas de afrontar cada partido para ganarlo. Luego, al final de la temporada, haremos balance. Lo más importante es dar siempre lo mejor de nosotros mismos».