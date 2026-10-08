Matteo Gabbia ha superado por fin la lesión de tobillo que le ha condicionado en este inicio de temporada. Su Milan ha arrancado de nuevo con Ruben Amorim, que sigue buscando un equilibrio defensivo, una cuestión que obviamente le afecta de cerca. Hablando con Dazn, el defensa explicó las novedades que está introduciendo el entrenador portugués con un único objetivo declarado. Ganar todos los partidos para poder soñar tanto en Italia como en Europa.
Milan, Gabbia: «Contentos por Amorim, pero cuando cambias hace falta tiempo. Él está buscando el equilibrio defensivo»
Contentos con Amorim
“El trabajo con Amorim va bien. Estamos contentos con lo que estamos haciendo, pero también somos conscientes de que debemos mejorar en todos los aspectos.
La temporada acaba de empezar, cuando cambias de entrenador siempre hace falta un poco de tiempo. Nosotros estamos intentando acortar esos plazos, con el trabajo y la dedicación se verán las cosas en las que estamos trabajando”.
Feliz por Modric
«¿Quién ha impresionado de los nuevos? Es difícil dar solo un nombre. Todos son chicos que han aportado algo dentro y fuera del campo.
Estoy contento con todos y estoy muy feliz por la continuidad de Modric. Somos un gran grupo y ahora nos toca a nosotros hacer una gran temporada».
Amorim busca el equilibrio defensivo
El míster está intentando encontrar el equilibrio desde el punto de vista defensivo a nivel de equipo. Hemos cambiado algo respecto a cómo estábamos acostumbrados.
Además, estamos intentando eliminar algunos defectos que hemos tenido en este inicio de temporada. Tenemos muchas ganas de seguir al míster, de entrenarnos bien y de mejorar también desde el punto de vista defensivo".
LA LESIÓN
"Ha sido un mes y medio difícil porque no estaba bien y no conseguía jugar con continuidad por este problema en el tobillo. Ahora estoy contento de haber resuelto esta lesión.
El parón ha llegado en el momento adecuado porque me ha permitido entrenarme y eliminar completamente el problema en el tobillo. Desde que se reanuden los partidos, cuento con estar al 100%".
Gila me ha sorprendido
"A Gila ya lo conocíamos, porque jugaba en la Serie A. Es un jugador que tiene muy buenas características y un chico excepcional, con muchas ganas de hacer cosas. Como futbolista ya lo conocía, así que si tengo que decir en qué me ha sorprendido, diría que me ha sorprendido como persona"
ME SIENTO RESPONSABLE
«Siempre me siento responsable de ser un ejemplo. Más que explicarlo con palabras, lo que cuenta es cómo se comporta uno y cómo vive determinadas situaciones. Yo intento ser siempre un profesional ejemplar y trato de dar siempre lo máximo».
RIVALES DE LA CHAMPIONS
"Hay muchos equipos bien preparados. Pero nosotros debemos ser humildes, pensar solo en nosotros mismos y recordar también cómo han ido las últimas temporadas, especialmente la pasada, en la que hicimos muchos buenos partidos, pero luego hace falta lucidez, continuidad y profesionalidad hasta el final. El objetivo del Milan es ganar todos los partidos y nosotros lo intentaremos cada domingo y cada jueves".
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