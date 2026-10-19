El partido se anima desde los primeros minutos. Minessi se acerca al gol, pero son los visitantes quienes se adelantan: el centro de Borsani encuentra el hábil remate de tacón de Asanji, que manda el balón a la red después de que toque el poste. El Chievo reacciona y logra el 1-1 por medio de Minessi, asistido por Vuthaj, mientras que, en el tramo final, Carannante está a punto de adelantar al Chievo con un cabezazo a la escuadra tras un saque de esquina.





Al comienzo de la segunda parte, los locales también intentan apretar, con Carannante y Minessi creando peligro. Después, sin embargo, el Milan gana terreno y el Chievo pierde pegada. La expulsión de Bane, por una falta como último defensor, complica aún más los planes de los locales. La falta desde la frontal no acaba directamente en gol, pero poco después Bonomi es el más rápido en aprovechar un balón suelto en el área tras el desvío de Arlanch a un disparo de Menon.









Chievo (3-5-2): Arlanch; Cantarella, Bane, Salvi; Jassey (40' del segundo tiempo Agnelli), Bordo (15' del segundo tiempo Verzeletti), Carannante, De Cerchio (28' del segundo tiempo Ciccone), Trillò; Minessi (28' del segundo tiempo D'Este), Vuthaj (37' del segundo tiempo Paloschi). Suplentes: Petrone, Ionita, Paloschi, Sturli, Trevisani. Entrenador: Didu

Milan Futuro (4-2-3-1): Pittarella, Cappelletti (30' del segundo tiempo Zukic), Borsani, Pagliei, Cisse, Sala, Perera (22' del segundo tiempo Bonomi), Plazzotta (49' del segundo tiempo Borsa), Asanji, Ossola, Guernier (30' del segundo tiempo Menon). Suplentes: Faccioli, Idrissi. Entrenador: Navarro

Árbitro: Milone, de Barcellona Pozzo di Gotto

Goles: 26' del primer tiempo Asanji, 37' del primer tiempo Minessi, 39' del segundo tiempo Bonomi

Amonestados: Cantarella, Guernier, Pagliei, Carannante. Bane fue expulsado en el 34' del segundo tiempo por una falta como último defensor

Tiempo añadido: 1' en el primer tiempo, 4' en el segundo tiempo



