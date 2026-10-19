En el estadio Olivieri, el Milan Futuro se impuso por 2-1 al Chievo Verona, gran favorito, al que castigó tras un partido perfecto en el que los jugadores del técnico Navarro supieron golpear y aprovechar los despistes del rival.
Milan Futuro, victoria de prestigio en el campo del Chievo Verona: Bonomi, héroe de la jornada tras un año de baja por lesión
EL PARTIDO
El partido se anima desde los primeros minutos. Minessi se acerca al gol, pero son los visitantes quienes se adelantan: el centro de Borsani encuentra el hábil remate de tacón de Asanji, que manda el balón a la red después de que toque el poste. El Chievo reacciona y logra el 1-1 por medio de Minessi, asistido por Vuthaj, mientras que, en el tramo final, Carannante está a punto de adelantar al Chievo con un cabezazo a la escuadra tras un saque de esquina.
Al comienzo de la segunda parte, los locales también intentan apretar, con Carannante y Minessi creando peligro. Después, sin embargo, el Milan gana terreno y el Chievo pierde pegada. La expulsión de Bane, por una falta como último defensor, complica aún más los planes de los locales. La falta desde la frontal no acaba directamente en gol, pero poco después Bonomi es el más rápido en aprovechar un balón suelto en el área tras el desvío de Arlanch a un disparo de Menon.
Chievo (3-5-2): Arlanch; Cantarella, Bane, Salvi; Jassey (40' del segundo tiempo Agnelli), Bordo (15' del segundo tiempo Verzeletti), Carannante, De Cerchio (28' del segundo tiempo Ciccone), Trillò; Minessi (28' del segundo tiempo D'Este), Vuthaj (37' del segundo tiempo Paloschi). Suplentes: Petrone, Ionita, Paloschi, Sturli, Trevisani. Entrenador: Didu
Milan Futuro (4-2-3-1): Pittarella, Cappelletti (30' del segundo tiempo Zukic), Borsani, Pagliei, Cisse, Sala, Perera (22' del segundo tiempo Bonomi), Plazzotta (49' del segundo tiempo Borsa), Asanji, Ossola, Guernier (30' del segundo tiempo Menon). Suplentes: Faccioli, Idrissi. Entrenador: Navarro
Árbitro: Milone, de Barcellona Pozzo di Gotto
Goles: 26' del primer tiempo Asanji, 37' del primer tiempo Minessi, 39' del segundo tiempo Bonomi
Amonestados: Cantarella, Guernier, Pagliei, Carannante. Bane fue expulsado en el 34' del segundo tiempo por una falta como último defensor
Tiempo añadido: 1' en el primer tiempo, 4' en el segundo tiempo
LA LUZ AL FINAL DEL TÚNEL
La luz al final del túnel para Bonomi y todo el entorno del Milan: vuelve a ser decisivo con un gol. El joven talento había estado de baja por lesión, que llegó en uno de los peores momentos para él: el futbolista nacido en 2006 venía de dos excelentes temporadas en Primavera 1, con goles, asistencias y jugadas decisivas para impulsar a los jóvenes del Milan. En el verano de 2025, Alessandro se incorporó al grupo del MilanFuturo y debutó en la Copa Italia contra la Trevigliese, dando una asistencia en la victoria del Milan en casa.
En el periodo más duro de la carrera de Bonomi, el Milan demostró una gran confianza en el joven futbolista al renovarle el contrato en mayo de 2026 mientras se recuperaba. El mediapunta de Como juega en el Milan desde que tenía solo 9 años.
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