Milan Futuro inicia la concentración con Navarro. Estos son los convocados: los que se quedan y los que se marchan

En las próximas semanas el Milan Futuro entrenará todos los días por la mañana para preparar el campeonato de Serie D, que arranca el domingo 6 de septiembre. Aún desconocen su grupo, información que se anunciará a finales de julio. El 29 y 30 de agosto disputarán la primera ronda de la Copa Italia de Serie D.

Estos son los jugadores citados para el primer entrenamiento, el martes 14 de julio de 2026 por la tarde: Asanji, Balentien, Bonomi, Borsani, Cappelletti, Castiello, Catalano, Cissè M., Colombo, Di Siena, Eletu, Faccioli, Magrassi, Mancioppi, Menon, Minotti, Pagliei, Pandolfi, Perera, Piermarini, Plazzotta, Sala, Sardo, Sia, Vladimirov, Vos, Zeroli y Zukić.





Mañana se unirá Lorenzo Calvani, lateral izquierdo procedente de la Lazio.