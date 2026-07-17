El Milan Futuro nació para llevar a los jóvenes de Milanello al profesionalismo. Dos años después, la Serie D abre otra posibilidad: ser también puerta de entrada para jugadores amateurs. La respuesta es sí, como demuestra el fichaje que acaban de cerrar Kirovski y Lomonte: del Club Milano llega el delantero Di Nella, nacido en 2008, que mañana obtendrá la autorización para ponerse a disposición del entrenador Navarro.
Getty Images/Calciomercato
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Milan Futuro ficha al delantero Di Nella, nacido en 2008
¿QUIÉN ES DI NELLA?
Di Nella es un delantero centro zurdo, nacido en 2008, que ya juega en un primer equipo de la Serie D y forma parte de la selección de esa categoría. El Milan Futuro lo sigue desde hace meses y ve en él un gran potencial.
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