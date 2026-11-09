Ante el equipo de Bérgamo, el conjunto dominó por completo tanto el juego como las ocasiones, con la actitud de quien aspira a lo más alto, un ritmo elevado y una lucidez desarmante en los momentos clave. Una demostración de fuerza que alimenta sus ambiciones de ocupar los primeros puestos de la clasificación.

Excelente la conexión entre el delantero Asanji, de gran fortaleza física, y un Vos revitalizado: ambos generan más de un problema en los primeros compases. Pero es Ossola quien impone su ley y confirma su calidad de jugador de una categoría superior: en el minuto 30, roza el poste con la zurda. Dos minutos después llega el merecido primer gol: Guernier, fichado el verano pasado del Birmingham, da una asistencia perfecta al talentoso centrocampista Pandolfi. El centrocampista nacido en 2008 marca el segundo al inicio de la segunda parte con un zurdazo desviado que engaña a Rovelli para poner el 2-0.

La sentencia llega en los minutos finales: Cappelletti conduce un contraataque perfecto y le sirve a Idrissi un balón que solo tiene que empujar a la red para sellar el 3-0 definitivo. Primer gol de la temporada para el exjugador del Chelsea, que ha superado los problemas físicos de la pasada campaña y es cada vez más un recurso para Navarro.