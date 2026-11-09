Un domingo para enmarcar el que acaba de vivir el AC Milan. El primer equipo logró una valiosa victoria en un campo complicado como el del Genoa de De Rossi, mientras que el Milan Futuro consiguió un triunfo contundente y merecido por 3-0 ante la Virtus Ciserano Bergamo. Para los jugadores del técnico Navarro, es el cuarto resultado positivo consecutivo, que confirma el gran momento de forma iniciado con las victorias ante la Virtus Verona y el Chievo Verona, entre las que se produjo el empate frente al Club Milano. Ahora el Milan Futuro tiene el liderato a solo dos puntos, con el Nibbiano y el Chievo al alcance para superarlos.
Milan Futuro, cuarto partido consecutivo sin perder: ahora está a dos puntos del liderato. Pandolfi y Ossola marcan la diferencia
EL PARTIDO
Ante el equipo de Bérgamo, el conjunto dominó por completo tanto el juego como las ocasiones, con la actitud de quien aspira a lo más alto, un ritmo elevado y una lucidez desarmante en los momentos clave. Una demostración de fuerza que alimenta sus ambiciones de ocupar los primeros puestos de la clasificación.
Excelente la conexión entre el delantero Asanji, de gran fortaleza física, y un Vos revitalizado: ambos generan más de un problema en los primeros compases. Pero es Ossola quien impone su ley y confirma su calidad de jugador de una categoría superior: en el minuto 30, roza el poste con la zurda. Dos minutos después llega el merecido primer gol: Guernier, fichado el verano pasado del Birmingham, da una asistencia perfecta al talentoso centrocampista Pandolfi. El centrocampista nacido en 2008 marca el segundo al inicio de la segunda parte con un zurdazo desviado que engaña a Rovelli para poner el 2-0.
La sentencia llega en los minutos finales: Cappelletti conduce un contraataque perfecto y le sirve a Idrissi un balón que solo tiene que empujar a la red para sellar el 3-0 definitivo. Primer gol de la temporada para el exjugador del Chelsea, que ha superado los problemas físicos de la pasada campaña y es cada vez más un recurso para Navarro.
LA CALIDAD AL PODER CON OSSOLA Y PANDOLFI
Tras pasar gran parte de la pretemporada con el primer equipo, Ossola, nacido en 2007, se está consolidando como un auténtico fuera de serie en la Serie D: dibuja fútbol, dirige al equipo y asume responsabilidades evidentes. Merecería dar el salto a una categoría superior, con la convicción de que incluso en la Serie B tendría mucho que decir sin problemas.
También hay que destacar la evolución de Pandolfi: más allá de su doblete, es un centrocampista cada vez más metido en el partido, capaz de marcar diferencias en los últimos 25 metros del campo. El Milan confía mucho en él y, junto a Vos, puede formar un centro del campo de gran nivel. La creatividad de Idrissi, sumada al talento de Guernier, son las cualidades con las que el Milan Futuro aspira ahora, sin duda, al primer puesto de la clasificación.
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