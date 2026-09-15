Una noche de Milan aunque se trate del Milan Futuro, es decir, el conjunto sub-23 del AC Milan. En Europa, con la camiseta blanca como manda la tradición. El estreno absoluto en la Premier League International Cup U21 quedó archivado con un triunfo de prestigio en uno de los campos que han hecho la historia del fútbol inglés: en Goodison Park, en Liverpool, el Everton U21-Milan Futuro terminó 2-1 a favor del AC Milan de Sergio Navarro, protagonista de una gran actuación por calidad e intensidad. Los goles fueron de Federico Colombo y Lorenzo Ossola entre el empate momentáneo de Graham, de falta, al inicio de la segunda parte, en el mejor momento de los jóvenes Toffees. De los 4 partidos jugados en esta primera parte de la temporada, este resume mejor que ningún otro el potencial del equipo ideado por Jovan Kirovski y Vincenzo Vergine, también porque parecía estar viéndose un partido entre profesionales y desde luego no de Serie D.
Traducido por
Milan Futuro, así le va al Milan sub-23 entre la Serie D y la Premier League International Cup U21
Los momentos en blanco
La temporada 2026/27 del Milan Futuro no había comenzado de la mejor manera, ya que en la primera ronda de la Coppa Italia Serie D cayó ante el Sant'Angelo, equipo del Grupo D, ahora clasificado para los treintaidosavos. En el Felice Chinetti de Solbiate Arno, el AC Milan remontó una desventaja inicial con Castiello y cerró en tablas la primera parte, pero en la reanudación no logró concretar las varias ocasiones creadas y en el tramo final concedió dos goles, uno de falta al borde del área y otro al contragolpe. Una buena noticia había llegado en la segunda parte, cuando Bonomi volvió a ser recibido sobre el campo tras un año de ausencia por una lesión de rodilla. Y fue precisamente la escasa capacidad para transformar en gol las muchas ocasiones creadas la que determinó la derrota en la segunda jornada contra la Pro Palazzolo (que se resarció a lo grande de la derrota por 5-1 en el debut).
Navarro y su cuerpo técnico están trabajando intensamente para mejorar la fase ofensiva, que había sido óptima en el debut con la victoria por 4-3 sobre el Caldiero Terme con los goles de Ossola, Borsani, Plazzotta y Vos. A este último hay que recuperarlo al 100% porque, por potencial, sería un jugador de Europa League, pero mentalmente sigue siendo muy frágil y por este motivo la gestión ad hoc también lleva a exclusiones como la del turno siguiente contra la Pro Palazzolo.
OSSOLA Y BORSANI EN EL PUNTO DE MIRA
El jugador de portada de este inicio de temporada es, sin duda, el capitán Ossola, ya protagonista de una buena pretemporada con el primer equipo. El mediapunta del AC Milan ha marcado dos goles en cuatro partidos y siempre ha ofrecido actuaciones de gran nivel. Ossola y Borsani están destinados a subir de categoría en muy poco tiempo. También sigue creciendo el talentoso centrocampista Pandolfi.
PLANTILLAS BLOQUEADAS
El responsable del fútbol base Vincenzo Vergine comparte a diario información e ideas con Jovan Kirovski con el objetivo de unificar el método y la filosofía en cascada desde el primer equipo. La gran novedad con respecto a la pasada temporada es la de las plantillas cerradas: quien juega con el Primavera lo hace con continuidad y no hay intercambios con el Milan Futuro en la víspera de los partidos para evitar crear una confusión que se había percibido a nivel superficial en los últimos meses.
MÉTODO NAVARRO
Sergio Navarro Barquero fue una elección concreta de Jovan Kirovski porque trabaja con jóvenes desde 2006: tras una larga experiencia en el Castellón de 2022 a 2025, pasa al Athletic Club de Bilbao como responsable del fútbol base. Desde el punto de vista táctico sigue las ideas de Amorim con un 3-4-2-1, con la ambición de proponer un fútbol de posesión y dominio. Su objetivo es hacer que cada jugador se sienta protagonista de todas las decisiones que se toman. ¿Cómo? En las reuniones son los jugadores quienes proponen ideas nuevas, quienes cuentan sus emociones. Una novedad impuesta por el técnico es que todos deben celebrar y festejar en grupo el gol de un compañero. A diferencia de Oddo es mucho más empático y busca el cara a cara con sus jugadores, con los que ha compartido un código de conducta con multas por retrasos y diversos problemas, pero también premios para poner en valor las cosas bien hechas.
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias