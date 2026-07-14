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Milan Futuro anuncia el fichaje de Zanaga, procedente del Empoli

AC Milán
Fichajes

Originario de Asti y formado en la Juventus, este jugador de 2008 está listo para vestir la camiseta rojinegra.

El AC Milan anuncia el fichaje de Edoardo Zanaga, quien se integra al Proyecto Milan Futuro para el desarrollo de jóvenes talentos.

El delantero, nacido en 2008, llega del Empoli FC y ahora vestirá los colores rossoneri».


El club lo comunicó ayer en su web tras la firma de un contrato de tres años.

  • ¿QUIÉN ES ZANAGA?

    Nacido en 2008, llega del Empoli, una de las canteras más reconocidas de Italia, y se prepara para un nuevo capítulo en su carrera. Zanaga deja el club tras una trayectoria que le ha brindado una base sólida: formación, experiencia y capacidad para brillar en partidos reales. 


    Nacido en Asti el 13 de marzo de 2008, mide 1,84 metros, es italiano y juega como segundo delantero, aunque también puede actuar por ambas bandas. Su pie dominante es el derecho. Los datos personales son solo el principio. Lo que interesa a los entrenadores es su perfil de delantero. No es un nueve fijo ni un extremo puro, sino un término medio que lo hace intrigante. A su físico ya notable suma movilidad para asociarse, desbordar por banda y aparecer entre líneas, según destaca «Sprint e Sport».

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