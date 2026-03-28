Goal.com
En directo
Fullkrug grafica Milan
Emanuele Tramacere

Traducido por

Milán: Fullkrug no ha convencido; su renovación está en duda y ya se ha iniciado la búsqueda de un sustituto

Niclas Füllkrug
AC Milán
West Ham
Fichajes

El futuro del ataque del Milan no contará con el «panzer» alemán en sus filas.

El mercado de verano, aunque lentamente, se acerca inexorablemente y, en el Milan, la próxima ventana de fichajes servirá para consolidar una plantilla que deberá aspirar, por un lado, a la lucha por el Scudetto y, por otro, si todo sale según lo previsto, a una espléndida campaña europea en la Liga de Campeones.


Antes de que termine la temporada habrá que tomar muchas decisiones, y muchas de ellas afectarán también a algunos jugadores que hoy se encuentran en la encrucijada entre la continuidad y la salida. Entre ellos se encuentra, sobre todo, Nicklas Fullkrug, quien, según informa Matteo Moretto, hoy está más cerca de la salida que de la continuidad.


  • LA FORMULACIÓN CON EL WEST HAM

    A principios de enero, con una delantera en graves apuros, el Milan fichó al delantero alemán del West Ham mediante una cesión con opción de compra. Una cláusula de compra baja, de solo 5 millones de euros, a pesar de que su contrato con los Hammers expiraba el 30 de junio de 2028.

    • Anuncios

  • MÁS NO QUE SÍ

    Según informa Matteo Moretto, a pesar de que el precio era muy asequible, la idea del club rossonero desde el principio fue considerar la operación como una simple cesión y, en su caso, ejercer el derecho de compra si el jugador destacaba.


    Sin embargo, Fullkrug no ha logrado hasta ahora convencer ni hacerse con un papel importante en el equipo de Allegri. Debido a la lesión en el pie que le está afectando, su único gol en 14 partidos (en solo 429 minutos jugados) está llevando a los rossoneri a confirmar la idea inicial de no ejercer ese derecho de compra de 5 millones.

  • COMIENZA LA BÚSQUEDA DEL SUSTITUTO

    Pero hay más, porque el Milan ya ha puesto en marcha, a través de sus ojeadores y responsables de fichajes, la búsqueda de un delantero centro con características similares a las del alemán. Esto confirma en la práctica que la aventura en Milanello del exjugador del Werder y del Dortmund está destinada a terminar con un regreso a Londres que, no obstante, podría ser solo de paso. En el fondo, sobre todo en caso de que el Schalke 04 vuelva a la Bundesliga, se perfila un regreso a casa en Alemania.



Copa
West Ham crest
West Ham
WHU
Leeds crest
Leeds
LEE
Serie A
SSC Nápoles crest
SSC Nápoles
NAP
AC Milán crest
AC Milán
MIL