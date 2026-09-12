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Milan, Fofana se ha ganado al Sevilla: actuación sobresaliente contra el Valencia, los aficionados ya están locos con el centrocampista francés

AC Milán

Milan, Fofana se fue al Sevilla a una hora del cierre del mercado: impacto muy positivo del centrocampista francés en LaLiga

El verano de Youssouf Fofana ha sido una auténtica montaña rusa de emociones: del deseo de volver a jugar en la medular con Amorim a la decisión del técnico portugués de excluirlo de su proyecto técnico justo a 3 semanas del inicio de la temporada.

El ex del Mónaco, después de reflexionar durante mucho tiempo sobre la propuesta del Galatasaray, se había comprometido con el Lyon, pero el último día del mercado pasó literalmente de todo: a las 13:00 el Milan alcanza un acuerdo con el club francés para el reparto del salario del jugador de la clase de 1999. ¿Todo hecho? Ni mucho menos, porque el Lyon no consigue cerrar el traspaso de Tagliafico al Atlético de Madrid y comunica al Milan, en torno a las 18:45, que no puede proceder con la inscripción de Fofana porque no tiene margen salarial.


El ex del Mónaco se queda esperando una llamada in extremis que llega en torno a las 19:15: al otro lado del teléfono está el Sevilla y el 'sí' llega de inmediato, hay poco tiempo para completar todos los trámites burocráticos. Esos 45 minutos cambian la historia de la temporada de Fofana, que ahora puede marcar la diferencia en España. Y si el día empieza así...

  • Debut convincente

    El Sevilla necesitaba fichar a un centrocampista en el último día de mercado, pero con un presupuesto limitado no tenía planes tan ambiciosos. Pero el mercado de fichajes también regala este tipo de historias, con trenes que hay que coger al vuelo y que pueden cambiar la historia: Fofana firmó con el club andaluz en calidad de cedido gratis y con más del 50% del salario a cargo del Milan.

    Su debut en LaLiga llegó el 6 de septiembre en el campo del Espanyol: entró a media hora del final, Fofana estuvo cerca del gol y, en líneas generales, ofreció una actuación muy convincente en el 1-1 final.

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  • Mejor jugador del partido contra el Valencia

    El signo de exclamación en el inicio de la aventura en LaLiga para Fofana llegó ayer en la victoria por 1-0 del Sevilla contra el Valencia: alineado desde el inicio, el ex del Mónaco ofreció una actuación de gran nivel, como mejor jugador del partido.

    Los datos recogidos son emblemáticos: 90 % de precisión en los pases, el 100 % de pases largos acertados, 6 recuperaciones en fase defensiva, 8 recuperaciones de balón y 3 tiros a puerta en total. Fofana es premiado por todos los principales diarios deportivos españoles con un 7 en las notas.

  • Aficionados entusiasmados con Fofana

    «Actuación total», «Hemos fichado a un gran centrocampista» son dos de los comentarios que más se repiten en X por parte de los aficionados del Sevilla. Fofana ya se ha metido en el corazón de los seguidores andaluces, el futuro todavía está por escribirse. Milan y Sevilla cerraron la operación con una cesión simple porque no había tiempo para acordar la valoración adecuada para la opción de compra, pero no se puede descartar que ambos clubes vuelvan a hablar al final de la temporada.

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