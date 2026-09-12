Milan, Fofana se ha ganado al Sevilla: actuación sobresaliente contra el Valencia, los aficionados ya están locos con el centrocampista francés

El verano de Youssouf Fofana ha sido una auténtica montaña rusa de emociones: del deseo de volver a jugar en la medular con Amorim a la decisión del técnico portugués de excluirlo de su proyecto técnico justo a 3 semanas del inicio de la temporada.

El ex del Mónaco, después de reflexionar durante mucho tiempo sobre la propuesta del Galatasaray, se había comprometido con el Lyon, pero el último día del mercado pasó literalmente de todo: a las 13:00 el Milan alcanza un acuerdo con el club francés para el reparto del salario del jugador de la clase de 1999. ¿Todo hecho? Ni mucho menos, porque el Lyon no consigue cerrar el traspaso de Tagliafico al Atlético de Madrid y comunica al Milan, en torno a las 18:45, que no puede proceder con la inscripción de Fofana porque no tiene margen salarial.





El ex del Mónaco se queda esperando una llamada in extremis que llega en torno a las 19:15: al otro lado del teléfono está el Sevilla y el 'sí' llega de inmediato, hay poco tiempo para completar todos los trámites burocráticos. Esos 45 minutos cambian la historia de la temporada de Fofana, que ahora puede marcar la diferencia en España. Y si el día empieza así...