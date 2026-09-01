Clamoroso justo en la recta final: el Lyon no ha podido inscribir a Youssouf Fofana después de haber alcanzado un acuerdo con el Milan a la hora del almuerzo. El club francés tiene restricciones complejas y rígidas de la FIFA y debía liberar espacio salarial con el traspaso de otro Fofana, Malick, que sin embargo está tardando en llegar.
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Milan: Fofana se cae para el Lyon; Besiktas y Fenerbahçe vuelven a la carga por el centrocampista francés
EL ACUERDO FALLIDO
Ducha fría para el Lyon y para Fofana después de dos días intensos de negociaciones y contactos con el Milan. El acuerdo se había alcanzado sobre la base de 2 millones de cesión de pago con opción de compra por 12 millones de euros, con el AC Milan, que habría contribuido con una pequeña parte al salario del centrocampista francés. La falta de traspaso antes de las 20:00, hora de cierre del mercado tanto en Francia como en Italia, pero no en Inglaterra, hizo saltar por los aires una operación que estaba a punto de cerrarse.
Besiktas y Galatasaray vuelven a la carrera
Con el fracaso de la cesión de Fofana al Lyon, ahora se abre una segunda fase para el Milan, que tendrá que buscar un nuevo destino para el centrocampista francés. Sigue abierta la opción del Besiktas tras los contactos de la tarde: Italiano está presionando para llevarlo a Estambul. El mercado turco cierra dentro de cinco días y, por tanto, hay todo el tiempo necesario para cerrar la operación. En segundo plano también aparece el Galatasaray.
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