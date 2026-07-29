La aventura de Fofana en el Milan, hasta ahora, ha sido un auténtico Luna Park de emociones: en la primera temporada su rendimiento fue bueno, con el impulso de la victoria en la Supercopa de Italia en la final contra el Inter, mientras que en la pasada el francés no fue capaz de ofrecer actuaciones de nivel con continuidad. A raíz de un final complicado llegó la decisión, acordada entre el cuerpo técnico y la directiva, de abrir la puerta a una venta en este mercado. Youssouf ha tomado conciencia de que su posición dentro del club se ha debilitado y está tratando de rebelarse, deportivamente hablando, contra esta situación.