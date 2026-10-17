¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
cm grafica inacio milan 16 9 2026/27Calciomercato
Traducido por

Milan, fijada la prioridad absoluta para el mercado de enero: Amorim espera un defensa central, estos son los dos candidatos preferidos

AC Milán

AC Milan: la larga baja de Gabbia aumenta la necesidad de fichar a un defensa en el mercado de invierno

La lesión del músculo flexor del muslo izquierdo, con afectación parcial del tendón, dejará fuera de juego a Matteo Gabbia durante al menos 3 meses. Para que Gabbia se recupere pronto, el jugador y el equipo médico del AC Milan han optado por un tratamiento conservador basado en terapias y reposo, que en teoría requiere menos tiempo, pero ofrece menos garantías.

La prolongada baja del defensa lombardo privará a Amorim de un jugador importante y de una opción más: la nómina de centrales es ahora realmente escasa. Cardinale y su equipo han comprendido que buscar un defensa central en el mercado invernal ya no es una oportunidad para elevar el nivel, sino una auténtica necesidad.

  • NUEVOS CONTACTOS CON INACIO

    Una aclaración necesaria: fichar a un defensa del Sporting de Lisboa siempre es complicado, y más aún en enero. El club portugués vende caro y solo deja salir a sus joyas por determinadas cifras: el AC Milan sabe que debe preparar un cheque de más de 40 millones de euros por Inacio, y podría no ser suficiente.

    En los últimos días, los responsables del mercado del AC Milan han retomado el contacto con los agentes del jugador nacido en 2001 y les han reiterado su intención de hacer un intento concreto ya en enero para retomar las conversaciones, que se interrumpieron el último día del mercado de fichajes de verano. Inacio, por su parte, vería con muy buenos ojos fichar por el AC Milan y dejar a su mentor Amorim.

  • KIM SIGUE EN LAS ALTURAS

    Juega poco (solo 3 apariciones esta temporada) y ya no siente la plena confianza del entrenador ni del club: la etapa de Kim en el Bayern de Múnich parece cada vez más cerca de su fin. El AC Milan ha recabado información a través de agentes e intermediarios y sigue con interés los próximos acontecimientos: si desde Baviera llegaran señales de que es posible cerrar una operación en condiciones económicas favorables, el club estaría preparado. El perfil de Kim le gusta mucho a Amorim.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Próximos partidos
MIL

MIL

Serie A

18 oct 2026

ATA

ATA