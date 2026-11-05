Torriani 5: en la primera parte protagoniza un par de intervenciones que evitan goles. Un punto menos por el error que propicia el gol del Ferencvaros.

Terracciano 4,5: vuelve al once como lateral derecho y, desde luego, no impresiona. Más bien todo lo contrario. Un centro que se va desviado por varios metros y los silbidos de San Siro resumen su noche.

De Winter 4,5: un paso adelante y dos atrás para el defensa belga, que tiene en la regularidad uno de los aspectos en los que inevitablemente debe mejorar. Regala, con la colaboración de Torriani, el primer gol al Ferencvaros y también tiene buena parte de culpa en el segundo tanto de los húngaros. Distraído.

Diawara 6: Amorim lo alinea por primera vez esta temporada en su posición natural de central y destaca por la seguridad con la que saca el balón jugado durante la primera media hora. Comete algunos errores al final de la primera parte, cuando el Ferencvaros aumenta la presión ofensiva. (Desde el 46', Gila 5,5: su entrada no es la mejor, pierde varios duelos. Le sorprenden en el contraataque que acaba en el segundo gol húngaro. Al final lo da todo también en ataque, pero no basta)

Bartestaghi 5: actuación tímida, se limita a cumplir en la primera fase. Se incorpora poco al ataque incluso cuando el Milan va por detrás en el marcador. Inoperante. (Desde el 68', Camarda 5,5: lo intenta al final, pero no encuentra el remate decisivo)

Hutchinson 6: no tiene una gran variedad de recursos, a veces parece repetitivo, pero se ofrece mucho y no baja los brazos hasta el final.

Musah 5: mala actuación del centrocampista estadounidense, casi desganado. En el 4' pierde un balón peligroso que deja a Joseph camino de la portería. Amorim lo sustituye en el descanso al ver que no es su noche. (Desde el 46', Moreira 6: uno de los pocos que causa algunos problemas a la defensa visitante)

Jashari 5: ritmo lento, demasiado lento para el exjugador del Brujas. Nunca llega a entrar de verdad en el partido, pierde la orientación y demasiados balones fáciles en su propio campo. Desaparecido. (Desde el 63', Modric 5,5: intenta organizar el juego, pero está mucho menos preciso de lo habitual)

Cisse 5: no celebra como le gustaría su primera convocatoria con la selección absoluta del seleccionador Mancini. A menudo marcado por dos jugadores del equipo visitante, no encuentra espacios para desplegar su fútbol. Desperdicia una ocasión clara con un disparo alto desde el centro del área. (Desde el 46', Pulisic 5: no consigue activarse como en el derbi)

Rabiot 5: poco motivado pese a llevar el brazalete de capitán en ausencia de Maignan. Apenas aparece.

Gonçalo Ramos 5: no está a la altura. El delantero portugués ha entrado en una fase de profunda regresión. Comete varias faltas, está muy nervioso y nunca remata a puerta con peligro. Irreconocible.

Entrenador, Amorim 5: había advertido en la previa de la necesidad de dejar de pensar en el derbi ganado, pero el equipo no le hizo caso. Actuación y resultado vergonzosos para el técnico portugués.