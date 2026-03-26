El futuro de PervisEstupiñán pende de un hilo. El extremo ecuatoriano —que llegó al Milan procedente del Brighton el pasado verano en una transferencia definitiva por 17 millones más dos de bonificaciones— no está convenciendo del todo a la directiva rossonera y podría abandonar Italia tras una sola temporada. A pesar del gol de la victoria del jugador nacido en 1998 en el derbi contra el Inter, de hecho, el exjugador del Villarreal ha destacado a menudo negativamente por unas actuaciones por debajo del nivel esperado. Tanto es así que, en varias ocasiones, el entrenador Max Allegri le ha preferido al joven Davide Bartesaghi.
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Milán, Estupiñán se marcha: le interesa al Tottenham en Inglaterra; esta es la petición de los rossoneri
INTERÉS EN LA PREMIER LEAGUE
Según ha informado Alessandro Jacobone en su perfil de X, el Tottenham habría puesto el punto de mira en el extremo del Milan, especialmente en caso de que los Spurs decidieran apostar por Roberto De Zerbi como entrenador (quien ya entrenó a Estupiñán en Inglaterra, en su etapa en el Brighton) para la próxima temporada.
LA SOLICITUD DEL MILÁN
El Diavolo, por su parte, no se opondría en absoluto a la marcha del jugador nacido en 1998. Recordemos, de hecho, que el Milan pagó en verano 17 millones de euros, más dos en concepto de bonificaciones, para hacerse con los servicios del jugador ecuatoriano a título definitivo. Ahora, para evitar una pérdida, los rossoneri tendrían que venderlo por unos 14 millones de euros. Esta es la petición que debería hacer la directiva milanesa, en caso de que el Tottenham diera pasos concretos.