Milán: este es el coste del fichaje de Trincao; Amorim ya lo entrenó en el Sporting de Lisboa

A los 21 años, Trincao parecía listo para dar el salto con su fichaje por el Barcelona por 31 millones de euros, pero la experiencia no fue del todo positiva. Ahora, Francisco es un jugador diferente, preparado y consciente de sus capacidades. El Corriere dello Sport confirma la valoración de unos 40 millones de euros que nuestra redacción reveló hace unos días.