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SS Lazio v Torino FC - Primavera 1Getty Images Sport

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Milán está a punto de cerrar la negociación con la Lazio por Calvani: cifras y detalles

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Fichajes

Milán, a punto de cerrar un fichaje con futuro: llega Calvani procedente de la Lazio

El Milan sigue fichando jóvenes y ya cierra la llegada de Lorenzo Calvani, lateral izquierdo de 2008 de la Lazio, que se sumará a su filial. Estamos cerrando el fichaje de Lorenzo Calvani, lateral izquierdo de 2008 que llega de laLazio y ya pertenece a la selección italiana sub-17. Calvani se incorporará al equipo Futuro del Milan.

  • CIFRAS Y DETALLES

    Según nuestra redacción, Milan y Lazio están cerrando el fichaje de Calvani por unos 1 millón de euros más bonificaciones. Mañana, el jugador de 2008 se unirá al Milan Futuro en la segunda jornada de la concentración en Milanello.

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  • ¿QUIÉN ES CALVANI?

    A pesar de su corta edad, Calvani ya tiene experiencia en el fútbol juvenil de alto nivel. La temporada pasada jugó 28 partidos en la Primavera 1 y dio tres asistencias. Además, disputó dos encuentros en la Coppa Primavera con otra asistencia.


    Además, ha disputado cuatro partidos con el Sub-18 de la Lazio, marcando un gol y dando una asistencia. Sus números reflejan su capacidad para sumarse al ataque, llegar a la línea de fondo y crear peligro, sin olvidar su aportación defensiva.

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