Milan, escucha al padre de Santi Gimenez: «Para mí, el Oporto es un buen paso adelante»

Sigue el padre de Gimenez sobre los motivos que llevaron a elegir al Porto: "Santi es un chico muy reflexivo. Nosotros miramos no solo los nombres de los equipos, sino también al entrenador, cómo juega, qué variantes ofensivas tiene, qué puede crear, si juega la Champions y cómo la juega. Hay muchísimos factores que influyen en la decisión de trasladarse a otro equipo y, en realidad, nos tomamos las cosas tal como venían. Pensábamos que el Milan habría sido una gran oportunidad porque, además de que Santi creció viendo al Milan, cuando llegó la propuesta del Milan, se olvidó de los otros equipos y nos fuimos a Milán. La verdad es que para mí el Porto es un buen paso adelante porque es un equipo que competirá en su campeonato nacional, que luchará por el título, que jugará la Champions y que, a decir verdad, tiene una plantilla realmente muy buena"

Luego, sobre los últimos meses de Santiago en el Milan: "Cuando jugó disputó nueve partidos, pero en esos nueve partidos siguió jugando a pesar de la lesión y no quería parar porque era titular. Santi no toma ningún medicamento, incluso tomaba Dosul (un antidepresivo, ndr) con tal de jugar, porque no tenían otras opciones y porque los otros delanteros estaban lesionados. Hay cuestiones que quizá el mundo no conoce, pero yo sí. En cuanto a las prestaciones, puede que no le haya ido bien o que no haya sido productivo: en los primeros nueve partidos que jugó antes de la lesión, en realidad era titular. Cuando volvió de la lesión, el equipo sufrió un derrumbe enorme, pasando del primer puesto al quinto. Forma parte del proceso de crecimiento, no es el fin del mundo. Tiene 25 años, ha marcado 99 goles en su carrera y en los 12 partidos de Champions ha firmado 8 goles y 2 asistencias".