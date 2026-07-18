Milán, escucha al agente de Kostic: «El Milán lo fichó como inversión de futuro, pero ya puede impactar en la Serie A»

En Italia se ha hablado de cederlo a la Serie B para que siga creciendo de cara a la próxima temporada. ¿Es una opción real?

«El Milan sabe mejor que nadie qué es lo mejor para su progresión. Por mi parte, solo puedo decir que, ahora mismo, Andrej está totalmente centrado en el Milan. Solo piensa en darlo todo en los entrenamientos de hoy y mañana. Está afrontando su trayectoria paso a paso».





¿Ha definido ya el Milan un plan concreto para su futuro?

«Por supuesto. El Milan lo fichó como inversión de futuro, pero también como un jugador capaz de brillar ya en un escenario importante. A pesar de su edad, Andrej tiene experiencia en primera división y en competiciones internacionales. Estoy convencido de que el Milan tiene un plan concreto para su crecimiento y nosotros estamos totalmente en sintonía con el club. La prioridad es ayudarle a expresar plenamente su potencial, paso a paso».

¿Cómo describiría a Kostic a los aficionados del Milan con tres adjetivos, para que puedan conocerlo mejor?

«Ambicioso. Valiente. Decidido. Y, si pudiera añadir una cuarta palabra: ganador».

¿Cree que ya está preparado para jugar en la Serie A?

«Tendrá sus oportunidades en el momento adecuado, respetando los planes del Milan. Cualquier jugador puede mejorar, más allá de su talento. ¿Puede tener un impacto en la Serie A ya esta temporada? Por supuesto, estoy convencido. Tiene ese factor X que no se enseña. Al mismo tiempo, no tenemos prisa: lo esencial es gestionar bien su crecimiento. Si lo hacemos, todo lo demás llegará de forma natural».

¿Cómo reaccionasteis cuando el Milan manifestó su interés por él? ¿Los rossoneri siempre han sido vuestra primera opción?

«Varios clubes mostraron interés antes y durante el mercado de invierno, pero en cuanto el Milan apareció, todo fue claro: para Andrej, sus padres y para mí, el Milan se convirtió en la única opción».

En los próximos meses se hablará de una posible rivalidad entre Kostic y Camarda. ¿Cree que ambos podrán desarrollar su potencial y ser importantes para el futuro del Milan?

«Camarda es muy talentoso. Ambos pertenecen a una generación joven y prometedora, y es positivo que se motiven cada día. Una competencia sana los ayudará a mejorar. Creo que ambos tienen las cualidades para ser importantes en el Milan y dejar huella en Italia y Europa. Para el club es un «problema» muy agradable de tener».