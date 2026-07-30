Goal.com
En directoEntradas
Andrej Kostic MilanAC Milan

Traducido por

Milan, escucha a Roganovic: «Kostic es el Harry Kane montenegrino, marcará 15 goles en la Serie A»

AC Milán

Milan Roganovic, internacional montenegrino y excompañero de equipo de Kostic en el Partizán de Belgrado, habla así del nuevo fichaje del Milan

MilanRoganovic, internacional montenegrino y excompañero de equipo de Kostic en el Partizán de Belgrado, concedió una entrevista a Milannews.it.


¿Puedes contarnos algo sobre Andrej Kostic, tu excompañero en el Partizán y en la selección?

“Ante todo es una persona espléndida y un gran futbolista. Me recuerda a Harry Kane porque es un falso nueve al que le gusta bajar para participar en la jugada y luego definir de cara a portería. Se fue al Milan para seguir creciendo y demostrar su valor. Estoy convencido de que le irá muy bien".

Para él y para el Milan, sin embargo, también es una apuesta. El club todavía no sabe si logrará repetir lo hecho en Serbia, mientras que para un jugador procedente de la liga serbia nunca es sencillo adaptarse de inmediato a una Serie A tan táctica. ¿Cómo irá este matrimonio?

“Ganará experiencia, pero en mi opinión ya posee las cualidades necesarias para jugar a este nivel. Es un chico que trabaja duro cada día y estoy convencido de que hará grandes cosas en el Milan. Seguro que demostrará su valía".

  • LAS DECLARACIONES

    Parece un delantero que busca el remate desde cualquier posición. ¿Tiene una gran confianza en sus propias cualidades?

    «Sí, absolutamente. Tiene un disparo extraordinario desde lejos y está hambriento de gol. Ya sea dentro del área o desde fuera, siempre busca la portería. Chuta prácticamente desde cualquier ángulo del campo».

    Montenegro ha producido campeones como Savicevic, Mijatovic, Jovetic, Savic y Vucinic. ¿Puede Kostic ser el próximo gran talento de vuestro país?

    «Sí, estoy convencido de ello. Está aprendiendo de jugadores como Jovetic y Savic y, si sigue trabajando con esta mentalidad, hará grandes cosas. Desde el punto de vista físico ya está preparado y mentalmente también lo tiene todo para imponerse. El único aspecto en el que todavía debe crecer es el táctico, pero en el Milan tendrá todas las posibilidades para mejorar».

    ¿Cuántos goles esperas de él si se queda toda la temporada?

    «Entre 10 y 15 goles, siempre que juegue con continuidad».

    Palabras que confirman la gran confianza que rodea a Andrej Kostic. Roganovic no tiene dudas: el Milan habría fichado a un delantero moderno, completo y con un enorme potencial, hasta el punto de compararlo incluso con Harry Kane. Ahora la palabra la tendrá el campo, donde el joven montenegrino intentará demostrar que está a la altura de las expectativas.

    • Anuncios

    ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Amistosos
AC Milán crest
AC Milán
MIL
Inter Milán crest
Inter Milán
INT