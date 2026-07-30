Milan, escucha a Roganovic: «Kostic es el Harry Kane montenegrino, marcará 15 goles en la Serie A»

MilanRoganovic, internacional montenegrino y excompañero de equipo de Kostic en el Partizán de Belgrado, concedió una entrevista a Milannews.it.





¿Puedes contarnos algo sobre Andrej Kostic, tu excompañero en el Partizán y en la selección?

“Ante todo es una persona espléndida y un gran futbolista. Me recuerda a Harry Kane porque es un falso nueve al que le gusta bajar para participar en la jugada y luego definir de cara a portería. Se fue al Milan para seguir creciendo y demostrar su valor. Estoy convencido de que le irá muy bien".

Para él y para el Milan, sin embargo, también es una apuesta. El club todavía no sabe si logrará repetir lo hecho en Serbia, mientras que para un jugador procedente de la liga serbia nunca es sencillo adaptarse de inmediato a una Serie A tan táctica. ¿Cómo irá este matrimonio?

“Ganará experiencia, pero en mi opinión ya posee las cualidades necesarias para jugar a este nivel. Es un chico que trabaja duro cada día y estoy convencido de que hará grandes cosas en el Milan. Seguro que demostrará su valía".