Milán, escucha a Hernanes: «¿El 4-3-3? Que Allegri vuelva a empezar por ahí, los jugadores han perdido la chispa»

Una victoria trabajada, pero justo lo que necesitaba el Milan de Massimiliano Allegri para volver a la senda del triunfo tras la derrota ante la Lazio en el Olímpico. El equipo rossonero se impone a los granata por 3-2 y vuelve a superar al Nápoles, recuperando el segundo puesto y situándose momentáneamente a cinco puntos del Inter, líder de la clasificación de la Serie A, en esta trigésima jornada del campeonato.

Una victoria que levanta la moral tras el tropiezo en la capital y un triunfo que devuelve los 3 puntos al club de la Via Aldo Rossi. En este sentido, fue decisivo el cambio de sistema de Allegri en la segunda parte, pasando del 3-5-2 inicial al 4-3-3 de la reanudación, lo que aportó mayor vivacidad y dinamismo a sus hombres.

El excentrocampista de la Lazio Hernanes se encargó de comentar, describir y analizar esta decisión durante el programa Vamos en DAZN.