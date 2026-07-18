Milán, escucha a Fonseca: «Con Amorim estaba Cardinale, conmigo no había nadie. Tenía jugadores que no lo daban todo por el club. En Italia no se piensa en el buen fútbol, lo único que cuenta es ganar»

«Estoy decepcionado porque hace dos años me llamaron para cambiar el estilo de juego del equipo. “Queremos que el Milan sea dominante, que tenga la posesión del balón y juegue en el campo contrario”, me dijeron. “Perfecto”, respondí, «esaes precisamente mi idea del fútbol». Para lograrlo se necesita tiempo y cambiar, ante todo, la mentalidad delos jugadores. Yo había empezado ese camino y, tras marcharme, nunca más he visto al Milan mostrar la calidad de juego que exhibió conmigo en el banquillo».





«Me fui muy tranquilo porque di todo para cambiar el Milan. Siempre lo defendí y antepuse al club por encima de los jugadores, por muy buenos que fueran. En Italia, a menudo, los jugadores “pesan” más que el club, pero yo nunca lo permití».





Me han criticado, pero tuve el valor de defender al Milan. Espero que todos entiendan que no se puede tener jugadores que no lo den todo por el club. Vi que Amorim llegó a Milanello y Cardinale lo esperaba; cuando yo llegué, no había nadie. Me voy con buenos recuerdos del personal de Milanello, gente fantástica».





«Siento pasión por Italia, pero vuestra filosofía futbolística no se ve en ningún otro sitio. No se valora el buen fútbol, solo cuenta ganar. Pero nunca digas nunca. En Roma pasé dos años maravillosos. El equipo jugó de maravilla; en la primera temporada sumamos 70 puntos: solo Gasperini ha superado ese umbral».