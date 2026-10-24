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Milan, emergencia total de cara a Udine: Rabiot, Moreira y Gila se quedan en casa por problemas musculares

AC Milán
Serie A
A. Rabiot
D. Moreira
M. Gila
Udinese vs AC Milán

Milan, tres bajas importantes para Amorim: Gila, Rabiot y Moreira se quedan en casa por problemas musculares

Muy malas noticias llegan desde Milanello para Amorim y el Milan: ante el Udinese, en el Blue Energy Stadium, la situación será de emergencia total. Rabiot, Gila y Moreira tuvieron que parar durante el último entrenamiento previo al partido. Ninguno de los tres ha sido convocado para el encuentro de mañana.

  • EL PARTE MÉDICO

    El AC Milan está en plena emergencia. Además de las bajas habituales de Gabbia, Saelemaekers, Chukwueze y Pietro Terracciano, mañana en Udine el entrenador Amorim tampoco podrá contar con tres jugadores clave. No serán convocados Adrien Rabiot, Diego Moreira y Mario Gila.


    Adrien Rabiot: fatiga en la pantorrilla derecha
    Diego Moreira: fatiga en el flexor izquierdo 
    Mario Gila: inflamación por sobrecarga en el tobillo izquierdo

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