El Milan afronta el partido de la Europa League contra el Ferencvaros con el entusiasmo de haber ganado el derbi en una noche de ensueño. Sin embargo, el Milan ya ha pasado página y está centrado en el encuentro previsto para el jueves 5 de noviembre, con el objetivo de remontar posiciones en la clasificación tras sumar solo 3 puntos en las tres primeras jornadas de la fase de liga. Por un lado está el terreno de juego y, por otro, el mercado de fichajes, porque la directiva ya trabaja de cara a la ventana de enero con el objetivo de reforzar tanto el ataque como la defensa. Uno de los nombres en la lista de Gardiner y del equipo de fichajes del Milan es el del defensa senegalés Sylla, del Union Saint Gilloise.
AFP
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Milan: el Union Saint-Gilloise intenta blindar a Sylla, objetivo del club italiano, con una renovación de contrato hasta 2031 y una mejora salarial
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Sylla renueva con el Union Saint-Gilloise
Hace unos minutos, a través de un vídeo publicado en sus canales oficiales, el club belga anunció la renovación del contrato del defensa Sylla hasta 2031, con una mejora salarial. El club belga ha premiado al joven defensa por lo hecho durante la última temporada, una progresión constante que lo ha puesto en el punto de mira de varios clubes, entre ellos el AC Milan.
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