Milán: el Tottenham va a por Leao. En las apuestas, De Zerbi es el favorito para ficharlo; la opción del Barcelona no convence a las casas de apuestas

El Tottenham va en serio por Rafael Leao y prepara una oferta para fichar al extremo, que dejará el Milan. El equipo de De Zerbi lidera las cuotas, y para Goldbet y Planetwin365 es el destino más probable, con una cuota de 3,75. Leao ve con buenos ojos la idea, pues en Londres se reencontraría con Tonali para recuperar parte de la columna vertebral del título rossonero 2021/2022.





El Barcelona, lastrado por sus problemas económicos, aparece como alternativa, aunque las cuotas lo sitúan a 10,00 y lo hacen poco probable. Se alejan el Manchester United (de 6,00 a 7,00) y el Galatasaray (de 3,00 a 8,50).