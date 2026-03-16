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Andrea Longoni

Traducido por

Milán, el Scudetto recae en el Inter: Allegri se equivoca con la alineación. Estalla el caso Leao: inaceptable, su etapa parece haber llegado a su fin

Un análisis de lo ocurrido en el partido contra la Lazio y de lo que hicieron y mostraron los jugadores del Milan.

El Milan podía haber reabierto el campeonato, pero, en cambio, lo ha tirado por la borda, entregándoselo al Inter. Y ahora tendrá que mirar a su espalda y estar atento de cara a la Liga de Campeones.

Un partido muy mal preparado por Allegri, como demuestran los hechos, con una alineación, por cierto, errónea. ¿Por qué sacar a Estupinan cuando en el otro lado está uno de los mejores extremos de la liga, como Isaksen? Crónica de un desastre anunciado. Y añadamos que, incluso en el derbi, aparte del gol, el exjugador del Brighton había metido la pata en alguna ocasión, como en el gol fallado por Dimarco. ¿Por qué no Bartesaghi?

  • SIN RABIOT...

    Por ese lado, además, sin Rabiot, Jashari no echó una mano: el suizo, autor de una actuación muy negativa, sigue siendo motivo de preocupación. Y luego Pavlovic, quien, evidentemente a petición de Allegri, se incorporaba a menudo al ataque dejando desprotegida esa zona del campo, donde Estupinan, en un uno contra uno con Isaksen, cayó como un boliche.

    Mal lo hizo el técnico de Livorno, que en la primera parte se vio superado por su homólogo Sarri.

    Al principio es culpa suya, luego, obviamente, también del equipo, que sin Rabiot pierde carácter y se desmorona.

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  • EL CASO LEAO ES INACEPTABLE

    Luego estalla el caso de Leao. Una vergüenza sin paliativos: inaceptable a cualquier nivel.

    Punto uno: estaba jugando muy mal y el hecho de que Pulisic no le pasara un balón interesante no lo justifica en absoluto.

    Punto dos: falta de respeto a los compañeros que están entrando.

    Tercero: le falta el respeto al entrenador, echándolo además del campo.

    Punto cuatro: significa que no está concentrado. Salir del campo con lentitud cuando estás perdiendo un partido tan importante significa que mentalmente estás en otra parte.

    No es aceptable. Un comportamiento incorrecto por el que debería pedir disculpas.

  • Y EN EL FUTURO...

    Si ampliamos la perspectiva de cara al futuro, con Allegri y el 3-5-2 habrá que plantearse seriamente su salida en verano: mantenerlo en estas condiciones no tendría sentido. Su etapa en el Milan parece haber llegado realmente a su fin, más allá del episodio de ayer.

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