Milán, el orgullo de Maignan: «Es un honor ser capitán, me quedé aquí para resarcirme del año pasado. Y Allegri es un crack»

Portero y capitán del Milan que intenta mantener abiertas las opciones al Scudetto. Mike Maignan es sin duda uno de los protagonistas de la positiva temporada que está teniendo el equipo entrenado por Massimiliano Allegri, que gracias a la victoria en el derbi del domingo pasado se ha colocado a siete puntos del Inter, líder de la clasificación. El número uno de la selección francesa es el protagonista del reportaje que le dedica DAZN, titulado «Beyond the Magic», del que ya se pueden ver algunos extractos.
¡Todas las ACTUALIZACIONES en TIEMPO REAL! Únete al canal WHATSAPP DE CALCIOMERCATO.COM: haz clic aquí.