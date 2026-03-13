Milán, el orgullo de Maignan: «Es un honor ser capitán, me quedé aquí para resarcirme del año pasado. Y Allegri es un crack»

«Ser el capitán de este equipo es una responsabilidad y estoy orgulloso de serlo. No tienes que interpretar un papel, solo tienes que ser tú mismo e intentar ser un ejemplo, sin abusar del brazalete o del estatus», declara Maignan sobre su posición de indiscutible líder y referente en el vestuario rossonero. Y añade, en DAZN: «Si me han entregado el brazalete es por lo que soy. En el pasado, les dije a los entrenadores de las categorías inferiores que no era necesario dármela, porque me sentía capitán incluso sin ella. Hoy en día, para mí es un motivo de orgullo y una gran responsabilidad».