Iba a ser su Mundial de revancha tras una temporada para olvidar en el Milan: sin goles, sin Champions y con una lesión de tobillo que lo mantuvo inactivo de noviembre a marzo. Sin embargo, para Santiago Giménez, incluso el último partido con México en esta edición del Mundial —que coincidió con la eliminación a manos de Inglaterra en octavos de final ante el público local del Estadio Azteca— se convirtió en una pesadilla también desde el punto de vista personal.
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Milán: el maldito Mundial de Santiago Giménez: ningún gol con México y una grave lesión de tobillo contra Inglaterra. ¿Qué puede cambiar en el mercado de fichajes?
UN MUNDIAL PARA OLVIDAR
Antes del torneo, bromeó sobre su deseo de ser máximo goleador y llevar a México hasta el final. En este Mundial, Santi Giménez no ha marcado y apenas ha jugado, relegado por la pareja titular Quiñones-Raúl Jiménez, autores de 7 goles. Solo jugó 82 minutos en cuatro encuentros como suplente. Para colmo, se retiró lesionado: en un choque con un rival inglés se torció el tobillo derecho y tuvo que abandonar el campo.
EL PRIMER DIAGNÓSTICO
El equipo médico de México descartó lesiones graves en Santiago Giménez tras su traslado al hospital, aunque aún faltan más exámenes. Sufrió un esguince de segundo grado en el tobillo derecho, el mismo que fue operado en diciembre, pero sin afectación de ligamentos ni fractura. Los plazos de recuperación se informarán más adelante.
¿CAMBIARÁ SU FUTURO?
Es la enésima decepción para un jugador que, hasta ahora, ha sufrido la presión de sus 65 goles en 105 partidos con el Feyenoord y de su fichaje por el Milan por más de 30 millones de euros en enero de 2025. Pronto entró en una crisis que lo ha dejado sin marcar con los rossoneri durante un año y con su selección durante nueve meses. Si la lesión se confirma como grave, su futuro se complicaría, así como los planes del Milan, que valoraba traspasarlo tras fichar a Gonçalo Ramos por 70 millones del París Saint-Germain.
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