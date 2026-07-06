Milán: el maldito Mundial de Santiago Giménez: ningún gol con México y una grave lesión de tobillo contra Inglaterra. ¿Qué puede cambiar en el mercado de fichajes?

Es la enésima decepción para un jugador que, hasta ahora, ha sufrido la presión de sus 65 goles en 105 partidos con el Feyenoord y de su fichaje por el Milan por más de 30 millones de euros en enero de 2025. Pronto entró en una crisis que lo ha dejado sin marcar con los rossoneri durante un año y con su selección durante nueve meses. Si la lesión se confirma como grave, su futuro se complicaría, así como los planes del Milan, que valoraba traspasarlo tras fichar a Gonçalo Ramos por 70 millones del París Saint-Germain.