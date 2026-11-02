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Milan, el joven defensa alemán Odogu fue cedido el pasado verano al Toulouse sin opción de compra: el balance de este inicio de temporada

AC Milán

El defensa David Odogu, nacido en Berlín en 2006, está teniendo dificultades para hacerse un hueco en el Toulouse, al que llegó cedido por el AC Milan.

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David Odogu llegó al AC Milan por sorpresa el último día del mercado de verano de 2025 por unos 6 millones de euros más variables procedente del Wolfsburgo. Un joven talento con apenas un puñado de minutos disputados en la Bundesliga, pero con una trayectoria consolidada en las selecciones alemanas de categorías inferiores, hasta el punto de ser considerado uno de los defensas con mayor proyección. Sin embargo, su primera temporada en la Serie A estuvo llena de dificultades: con Allegri no jugaba nunca. El verano pasado se había elegido al Toulouse, club hermano del AC Milan (otro club de la galaxia Red Bird), para que jugara más en la Ligue 1.

  • CERO PARTIDOS DISPUTADOS

    El Toulouse está mostrando un gran fútbol y se sitúa a mitad de tabla con 10 puntos en 9 partidos. Sin embargo, entre los protagonistas no está Odogu, que se ha perdido tres partidos por molestias musculares y en los otros seis se ha quedado en el banquillo: todavía no ha debutado en la Ligue 1. Una experiencia que no ha comenzado como esperaba el AC Milan, que podría decidir traer de vuelta a Odogu ya en enero antes de buscarle un nuevo destino para la segunda mitad de la temporada.

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